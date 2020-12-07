İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur
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İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

07.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:14
İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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