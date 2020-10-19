İletişim Başkanı Altun: "Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi"
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İletişim Başkanı Altun: "Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi"

19.10.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:48
İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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