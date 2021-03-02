İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı
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İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

02.03.2021 02:22 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:26
İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü kutladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü kutladı.

İletişim Başkanı Altun, Fener Rum Patriği I.  Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Altun, yaptığı paylaşımda "Cennet vatanımızda yüzyıllardır birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek barış içerisinde yaşıyoruz. Daha nice yıllar birliğimizin daim olması dileğiyle Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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