İletişim Başkanı Altun: Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracağız
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İletişim Başkanı Altun: Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracağız

İletişim Başkanı Altun: Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah'ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah'ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22) için başsağlığı mesajı paylaştı. Altun, "Şehidimize, kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah'ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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