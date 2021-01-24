İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
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İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

24.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:49
İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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