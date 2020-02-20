İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam...
İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir.
20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46
İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA