İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam...
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İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam...

İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir.

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46
İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, 'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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