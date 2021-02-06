İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez
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İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

06.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:47
İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemezİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz.

İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olduklarını belirtti. Altun, "Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsad etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı 'sanal kaotiklik' illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir. Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar 'zihin ve değerler sömürüsünde' üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

ANKARA, 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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