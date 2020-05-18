İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız
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İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi.

İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız
18.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:27

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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