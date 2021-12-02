İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız - Haberler
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İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız

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İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ihracatın geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları bulduğu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ihracatın geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları bulduğu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığını vurguladı. İhracatın geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları bulduğunu belirten Altun, "Kısa zamanda keşfettiğimiz doğalgaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız" dedi.


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