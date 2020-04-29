İletişim Başkanı Altun: "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz"
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İletişim Başkanı Altun: "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır" dedi.

İletişim Başkanı Altun:
29.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:52

İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin Afrin'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez" ifadelerine verdi.

Terörün telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Altun, "Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG'yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin'de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır. Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır. Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiye'yiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK'yla kirli ittifaklar içine giren gayrı milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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