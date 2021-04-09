İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız
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İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ı durduramazsınız" dedi.

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ı durduramazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını '#ErdoğanıDurduramazsınız' etiketi ile Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, Erdoğanı durduramazsınız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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