Yunanistan sınırından geri itilen sığınmacıların donarak hayatını kaybetmesi - Haberler
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Yunanistan sınırından geri itilen sığınmacıların donarak hayatını kaybetmesi

AA, Mümin Altaş - Politika
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Yunanistan sınırından geri itilen sığınmacıların donarak hayatını kaybetmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 sığınmacıya ilişkin açıklama yaptı.

Altun, paylaşımında, "Bu vicdansızlık tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu vicdansızlığı telin ediyoruz. Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor. Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor. Donan, belki bedenlerdir, fakat ölen, Batı'nın insanlığıdır. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Fahrettin Altun, Yunanistan, Politika, Güncel, Haber

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