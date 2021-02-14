İletişim Başkanı Altun: DHP demek PKK demektir

İLETİŞİM Başkanlığı, HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan ingilizce video yayınladı. İletişim Başkanı Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "HDP demek PKK demektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan ingilizce video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaşarak "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı