İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalgakıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik olarak üretilen sistematik dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İletişim Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle ile bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Altun, basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. Altun, "Sorunların çözülmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Her zaman sizin yanınızdayız. İletişim Başkanlığı sizin eviniz" dedi.

Türkiye'nin 2002'den bu yana aslında yaşanan dönüşümle birlikte gerçekten etkin bir bölgesel ve küresel bir güç, oyun kuran bir ülke olduğunun altını çizen Altun, "Türkiye, sadece oyunbozan bir ülke değil aynı zamanda oyun kuran bir ülke. Küresel meselelerde de Türkiye taraf oldu. Türkiye'nin perspektifi, Türkiye'nin yaklaşımı esas alınır hale geldi" diye konuştu. Altun, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet