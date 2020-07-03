İletişim Başkanı Altun: Devletin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor
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İletişim Başkanı Altun: Devletin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası, devletin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Devletin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor
03.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:49

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası, devletin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, yaşanan elim hadiseyle yakından ilgilenmekte ve devletimizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Manşet

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