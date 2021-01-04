İletişim Başkanı Altun: Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı
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İletişim Başkanı Altun: Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı

04.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:29
İletişim Başkanı Altun: Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin sözcülüğünü yapanların haftaya darbe söylemleri ile başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Biri 'Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok' derken, bir diğeri 'Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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