İletişim Başkanı Altun'dan 'Yunanca' mesaj
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan 'Yunanca' mesaj

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yunanca mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Yunanca' mesaj
29.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:32

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yunanca mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık." dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Yunanca bir mesaj ve İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mensup bireylerle yapılan röportajların olduğu bir video paylaştı. Altun mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık. Bu bölümde İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıyoruz." ifadelerini kullandı. 

'AZINLIKLAR KENDİNİ DAHA RAHAT İFADE EDİYOR'Öğrenci Alexia Kotam ise klasik bir Rum olmadığını, her çevreden arkadaşı olduğunu belirterek, "Bunlar işte Müslüman olanları da var, Müslüman olmayanları da var. En yakın arkadaşlarım mesela, şu anda aklıma gelen en yakın arkadaşım işte Türk, İzmirli. O da benim kadar değişik kültürlere açık bir insan. Galiba benim için arkadaşlarımı edinme şeyim asla onların dinleri ya da etnik kökenleri değil daha çok dünya görüşleri. 10 yıl öncesine kadar kesinlikle bir iyileştirme var. Bunu böyle yine ancak nostaljik ve ideal bir şekilde anlatmak istemem. Gidilecek inanılmaz yol var. Fakat evet daha çok insanlar tanınıyor mu, galiba daha çok tanınıyor. Genel olarak bütün azınlıklar kendini daha rahat ifade ediyor." ifadelerini kullandı.Yazar Orhan Türker, kendi jenerasyonun İstanbul'da Ermenice ya da Musevice olsun en azından konuşulanı anlayacak kadar bildiğini ifade ederek, "Son 10-15 yılda da vakıf malları iade edildi, en büyüğü de biliyorsunuz Büyükada Yetimhanesi Patrikhane'ye iade edildi. Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım tesadüf. 'Buyurun, hayırlı olsun' dedi, nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir. Bu çok büyük bir olay" diye konuştu.'ERMENİ KİLİSESİ BİTİŞİĞİNDE CAMİ VAR'Sava Kotam, İstanbul'daki dini özgürlüğe dikkat çekerek, "Ya burada herkes bana göre çok rahat dinini yapabiliyor hiçbir sıkıntımız yok. Yalnızca Kuzguncukta değil bütün İstanbul'da bütün kiliselerimizde pazar ayinleri oluyor. Aynı parsel içerisinde hemen bitişiğimizde sinagog var biraz devam ettiğinizde sahile indiğinizde Ermeni kilisesi bitişiğinde de cami var. Yani öyle de bir mozaik diyelim. Dört tane, kilise, havra ve cami, iki kilise hepsi bir parsel içerisinde." görüşünü dile getirdi.Yaklaşık 5 dakikalık videoda, İstanbul'daki Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Rahibi Agathangelos Siskos, öğrenci Alexia Kotam, yazar ve tur rehberi Orhan Türker, Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam ile yapılan röportajlara yer verildi.

Görüntü dökümü:

Habere ilişkin görüntüler

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Politika
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını...
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak 3. Sayfa
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinden sigara molası istedi
Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinden sigara molası istedi
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Osman Kavala Fatih Sultan
Magazin Emrah Deniz Seki Serdar Ortaç Huysuz Virjin
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun'dan 'Yunanca' mesaj - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 00:33:27. #1.14#
title