İletişim Başkanı Altun'dan, YİK Toplantısı'na ilişkin açıklama
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İletişim Başkanı Altun'dan, YİK Toplantısı'na ilişkin açıklama

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye...

İletişim Başkanı Altun'dan, YİK Toplantısı'na ilişkin açıklama
16.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:22

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, YİK Toplantısına İlişkin yazılı açıklama yaptı. Altun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır. Toplantıda, bütün Osmanlı vatandaşları için zorluk ve acıyla geçen bir dönemin çeşitli odaklar tarafından üretilen yalan ve iftiralarla siyasi hesaplar uğruna kullanılmaya çalışmasının önüne geçecek politikalar üzerinde durulmuştur. Türkiye'yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımların ele alındığı toplantıda, konunun tarihi ve hukuki boyutlarının ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır."


Kaynak: DHA

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