İletişim Başkanı Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üniversite tercihlerine ilişkin öğrencilere yaptığı konuşmada "Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin.

İletişim Başkanı Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
08.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üniversite tercihlerine ilişkin öğrencilere yaptığı konuşmada "Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin. Her zaman başka bir yol vardır. Ama gayret en önemli silahınızdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen online üniversite tercih etkinliği TercihFest'in açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Altun, açılış konuşmasında öğrencilere üniversite tercihi hakkında önerilerde bulundu.

"Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun yaptığı konuşmada, "Her ne olursa olsun ülkemizin aleyhine olacak durumlardan hiçbir zaman taviz verilmez. Bu duruş hayatınızın her alanında sizi başarıya götürecek bir duruştur. Doğru bildiğinizden şaşmayın. İstişareye ve farklı fikirlere açık olmakla birlikte fikirlerinize güvenin ve bu noktada ülkenizin ve yaşadığınız toplumun menfaatini düşünün. Çünkü bu aynı zamanda sizin menfaatinizdir. Gelecek yıllar da yapacağınız işin avantajlarını ve dezavantajlarını şimdiden görmeniz elbette mümkün olmayabilir. Çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Teknolojinin dönüşümüyle beraber kültürlerde dönüşüyor. Kültürlerin dönüşümüyle beraber bilgiye duyulan ihtiyaçta değişiyor. Fakat bu noktada farklı insanların fikirleri size ışık tutacaktır. İşte bu etkinlik bu açıdan çok önemli bir imkan. Çünkü tecrübe sahiplerinin tecrübelerini paylaşması ve bunlardan hareketle sizlerin önümüzdeki dönemde atacağınız adımları planlamanız çok önemli bir imkan. Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin. Her zaman başka bir yol vardır. Ama gayret en önemli silahınızdır. Unutmayalım ki hayatımızın her noktasında tercih yapmak durumundayız ve bu tercihler bizi ve ülkemizi çok güzel yarınlara götürecektir. Hiç kuşkusuz üniversitede bölüm seçiminin meslek ve istihdam boyutu da bulunuyor. Tercih edilecek alanın eğilimlerini bu yönde takip etmekte gerekiyor, bu hususu da unutmayın. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki insan kaynakları ofisimizde bu doğrultuda "Üniveri" adıyla her yıl yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koyan ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında bilgiler edinmelerini sağlayan bir rapor yayınlıyor. "Üniverİ" bu özellikleriyle adayların yanı sıra eğitim kuruları, rehber öğretmenler ve ebeveynlerinde objektif bilgi edinebilecekleri bir kılavuz niteliği taşıyor. Özellikle gençlerimizden ricam bu rehberi dikkatli bir şekilde incelesinler. İnsanı en iyi kendisi tanır. Tercihlerinizde bireysel özelliklerinizi ve hedeflerinizi muhakkak göz önünde bulundurun" dedi.

(Sümeyye İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cenk Eren Gupse Özay Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Bakan Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 13:23:23. #1.15#
title