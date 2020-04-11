İletişim Başkanı Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat olduğunu, fırın, eczane gibi işletmelerin bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

11.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:54
İletişim Başkanı Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat olduğunu, fırın, eczane gibi işletmelerin bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup, fırın, eczane gibi, vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler, bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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