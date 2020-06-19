İletişim Başkanı Altun'dan, şehit onbaşı için başsağlığı mesajı Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'ya Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bölgemizde huzur ve barış tam anlamıyla tesis edilene kadar haklı ve şerefli mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA