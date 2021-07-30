İletişim Başkanı Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevler arasında kalıp hayatını kaybeden Şahin Akdemir (25) için "Seni unutmayacağız kardeşim" mesajı paylaştı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevler arasında kalıp hayatını kaybeden Şahin Akdemir (25) için "Seni unutmayacağız kardeşim" mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şahin Akdemir'in Marmaris'te çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybettiğini bildirdi. Şahin Akdemir'in fotoğrafını paylaşan Altun, "Bu vatanın cesur evladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Allah rahmet eylesin. Seni unutmayacağız kardeşim" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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