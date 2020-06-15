İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Altun, "PençeKartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA