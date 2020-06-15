İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur.

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
15.06.2020 06:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:36

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi. 

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Haber
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Emre Kınay Seda Sayan Sezen Aksu
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 06:47:47. #1.14#
title