İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur.

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
15.06.2020 06:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:04

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi. 

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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