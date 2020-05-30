İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce açıklaması Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce açıklaması Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce açıklaması Açıklaması
30.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:49

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, katıldığı bir televizyon programını terk eden Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk." değerlendirmesini yaptı.

Altun, şunları kaydetti:

"Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır. Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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