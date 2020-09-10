İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması
10.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:38

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? de Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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