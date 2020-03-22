İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken videolu paylaşımda bulundu.

Altun'un, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bilgi kirliliği de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor. Resmi kurumların açıklamalarını takip edelim. 'Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş', 'doktor tanıdığımız söyledi', 'vaka sayısı gizleniyor', 'test yapılmıyor', 'ölü sayısı açıklanandan fazla' şeklindeki söylenti, kehanet, komplo teorisi, üreten ve yayan kullanıcıları uyarın, engelleyin ya da bildirin. Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla yayılan yönlendirilmiş ya da kopyala yapıştır iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın. Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya, bilgi kirliliğine hayır."

Kaynak: AA