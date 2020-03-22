İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı Açıklaması - Haber
Fahrettin Altun, Twitter, Politika

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar.

22.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:44
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken videolu paylaşımda bulundu.

Altun'un, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bilgi kirliliği de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor. Resmi kurumların açıklamalarını takip edelim. 'Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş', 'doktor tanıdığımız söyledi', 'vaka sayısı gizleniyor', 'test yapılmıyor', 'ölü sayısı açıklanandan fazla' şeklindeki söylenti, kehanet, komplo teorisi, üreten ve yayan kullanıcıları uyarın, engelleyin ya da bildirin. Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla yayılan yönlendirilmiş ya da kopyala yapıştır iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın. Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya, bilgi kirliliğine hayır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haber
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haber
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haber
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman
Daha Fazla Wuhan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:05:08. #1.14#
title