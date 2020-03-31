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Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

İletişim Başkanı Altun'dan Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Virüse karşı önlemlerinin sert kararlar alındığını, vatandaşların bütün tedbirlere uyması ve hükümetin hayati malzemeleri stoklayan, fahiş fiyat uygulayanların takip edildiğini bildirdi.

31.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:42
İletişim Başkanı Altun'dan Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Virüse karşı önlemlerinin sert kararlar alındığını, vatandaşların bütün tedbirlere uyması ve hükümetin hayati malzemeleri stoklayan, fahiş fiyat uygulayanların takip edildiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı bir koronavirüs zirvesi daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehiriçi ve şehirlerarası seyahat ve ulaşım da dahil olmak üzere daha sert bazı tedbirler alındığını açıkladı. Altun, aynı zamanda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama ve üretime devam edileceğini Türkiye'deki bu yöndeki faaliyetlerin tamamen durdurulamayacağının altını çizdi.

Erdoğan'ın, Kovid-19'a karşı mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyuran Altun "Kendisi ve Bakanlar Kurulu, bu bağış kampanyası kapsamında maaşlarını bağışladılar. Cumhurbaşkanımız, iş dünyasına ve maddi olanaklara sahip vatandaşlara da katkıda bulunmaları çağrısı yaptı" dedi.

Virüs'ün yayılmasını önlemek için bir takım sert kararların alındığını belirten Altun, "Hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarının, benzeri görülmemiş bu tehdit karşısında gerekli ekipmana ve malzemeye sahip olmasını sağlamak için hızla hareket ediyoruz. Milyonlarca cerrahi ve N-95 tipi maske, bir milyondan fazla koruyucu kıyafet ve 181 binden fazla tıbbi gözlük temin ettik. Binlerce yatak kapasiteli birçok şehir hastanesini yakın zamanda kullanıma açmıştık ve bunlara yenilerini de ekleyeceğiz. Sağlık konusundaki altyapımız, bölgedeki ülkeler arasında en iyilerinden biriydi ve korona virüs tehdidi karşısında daha da güçlü bir hale getiriliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birtakım sert kararlar aldık. Bu mücadelenin kilit noktası, vatandaşlarımızın bütün tedbirlere uyması olacaktır. Vatandaşlarımız büyük bir itidal örneği sergiliyor ve 'evde kal' çağrılarımıza uyuyorlar. Sosyal medya ve diğer mecralardaki dezenformasyon kampanyaları ve yanlış tavsiyelerle mücadele konusunda da oldukça dikkatliyiz. İnsanları provoke etme ve üzme amaçlı kışkırtıcı ve yanıltıcı paylaşımlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hükumetin bu sorun karşısında elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda müsterih olmalarını isteyen Altun, "Hükümetimiz, hayati malzemeleri stoklayan ve fahiş fiyat uygulayanları takip ettiği gibi, kamu sağlığını ve güvenlik önlemlerini tehlikeye atmak için dezenformasyon kampanyaları yapan FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin de peşine düşüyor. Vatandaşlarımız, hükümetin bu sorun karşısında elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda müsterih olsunlar. En büyük kazançlarımızdan biri sağlık sistemimiz. Zira sağlıkla ilgili önlemler konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bazılarından bile önde geliyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda en büyük şansımız milletimiz ve onun sağduyusudur. Bu tehdit konusunda milletimize karşı açık ve şeffaf olduk ve bu şekilde davranmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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