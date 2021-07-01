İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki

İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepkiİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatar Sergisi'nde yaptığı konuşmaya ait videonun YouTube tarafından sansürlenmesine ilişkin, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.

İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatar Sergisi'nde yaptığı konuşmaya ait videonun YouTube tarafından sansürlenmesine ilişkin, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YouTube üzerinden yayınlanan konuşmasının sansüre uğramasına tepki gösterdi. Söz konusu videoyu takipçileri ile paylaşarak, vatandaşlara danışan Altun, "Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.

'YAŞASIN HAKİKAT'Terörün; dili, dini ve ırkı olmadığını her fırsatta söyleyeceklerine vurgu yapan Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat."

Görüntü dökümü:

- Fahrettin Altun'un konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver