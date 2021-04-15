Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki
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Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki

Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kurslarıyla ilgili kararı hakkında, "Akdeniz'in ve özellikle Kıbrıs sorununun, tartışmaya açıldığı böylesi kritik bir dönemde alınan bu yanlış karar, Kıbrıs Türkleri'nin varlığına ve...

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kurslarıyla ilgili kararı hakkında, "Akdeniz'in ve özellikle Kıbrıs sorununun, tartışmaya açıldığı böylesi kritik bir dönemde alınan bu yanlış karar, Kıbrıs Türkleri'nin varlığına ve birliğine yönelik bir tehdittir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC'de Anaysa Mahkemesi'nin Kur-an kurslarının kapanmasıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Kararı ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olarak değerlendiren Altun, "Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Laiklik, din özgürlüğünü teminat altına alır, din eğitimini yasaklama aracı olarak kullanılamaz. Ancak jakobenler, laikliği dini değerleri ve kültürel zenginliklerimizi baskılamak için kullanırlar. Akdeniz'in ve özellikle Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışmaya açıldığı böylesi kritik bir dönemde alınan bu yanlış karar, Kıbrıs Türkleri'nin varlığına ve birliğine yönelik bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

'ZAMANLAMASI MANİDARDIR'Kararı yargı darbesi olarak niteleyen Altun, mesajına şöyle devam etti:

"Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır. Hangi amaca hizmet ettiği akıllarda ciddi şüpheler uyandıran bu karara tepki göstermek demokrasiye saygı duyan herkesin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm gücü ve kudretiyle Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecek, tarihinden aldığı ilhamla Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan bu tehlikeli oyunu yine Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek bozacaktır."


Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki
Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki
Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki
Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur-an kursu kararına tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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