İletişim Başkanı Altun'dan "Katarlı Öğrenciler" Haberi İçin Özür Dilenmesine İlişkin Paylaşım
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İletişim Başkanı Altun'dan "Katarlı Öğrenciler" Haberi İçin Özür Dilenmesine İlişkin Paylaşım

İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı Öğrenciler' Haberi İçin Özür Dilenmesine İlişkin Paylaşım
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dilediğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dilediğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. " ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz. "

Kaynak: Habermetre

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