İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" dedi.

ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi. Altun, "ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir. NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SİYASİ OYUNLARA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE ASLA DEĞİLDİR"

Türkiye'nin siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Altun, "ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir. Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA