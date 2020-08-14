İletişim Başkanı Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki Açıklaması
14.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:27

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir." ifadesini kullanan Altun, anlaşmanın, bölgeyi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa ettiğini, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, Filistin'de adil bir çözümü desteklediğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına her zaman karşı çıkacağız.

BAE'nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır. Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli iş birliğine gerekli tepkiyi göstermelidir.

Türkiye hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin'i yalnız bırakmayacaktır. Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Manşet

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