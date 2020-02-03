İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

03.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:08
İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı , 'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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