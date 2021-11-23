İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı - Haberler
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İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı

Habermetre - Haberler | Toplum
İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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