İletişim Başkanı Altun'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden 'Filenin Sultanları'nın karşılaşma sonrası yaşadığı sevinç görüntüsünü paylaştı. Altun, tebrik mesajında ise "Filenin Sultanları çeyrek finalde. Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı