İletişim Başkanı Altun'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik

İletişim Başkanı Altun'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden 'Filenin Sultanları'nın karşılaşma sonrası yaşadığı sevinç görüntüsünü paylaştı. Altun, tebrik mesajında ise "Filenin Sultanları çeyrek finalde.  Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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