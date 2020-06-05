İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
05.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:32

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı videolu mesajında, "Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.Videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, "Havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Rabbimin bize emaneti olan tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek, güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içindeyiz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak amacıyla çok büyük yatırımlar yaptık. Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Toprak ne ekersen onu verir. Toprağa ne kadar emek verirsen o kadar karşılık alırsın. İnsan da öyledir. Bunun için biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz" şeklindeki sözleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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