İletişim Başkanı Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı

04.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:50
İletişim Başkanı Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum. PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Diyarbakır'da HDP binası önünde 549 gündür oturma eylemi yaparak, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin hikayelerini anlatan belgesel paylaştı. Altun mesajında "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum. Bugüne dek sapasağlam bir kaya gibi durdular. Terör örgütlerinin tehditlerine rağmen yerlerinden milim kıpırdamadılar. PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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