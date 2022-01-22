Son dakika haberleri: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan hakaretleri kınıyorum

Son dakika haberler... İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetei Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Zira Nurettin Topçu'nun dediği gibi 'ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını' koymak gerekir. Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri