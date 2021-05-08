İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yapacağı iftara ilişkin paylaşım Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yapacağı iftara ilişkin paylaşım Açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yapacağı iftara ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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