İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'ye doğru yola çıktık. İnşallah birazdan Bakü'de olacak, yarın zafer kutlamalarına katılacağız. Gerçek olan bu. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı