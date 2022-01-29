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İletişim Başkanı Altun'dan Bozdağ için tebrik, Gül için teşekkür paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İletişim Başkanı Altun'dan Bozdağ için tebrik, Gül için teşekkür paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a tebrik, Abdulhamit Gül'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür paylaşımında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a tebrik, Abdulhamit Gül'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdulhamit Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Adalet Bakanlığı, Fahrettin Altun, Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Haber

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