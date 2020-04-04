İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı. İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"dedi. (İHA) Kaynak: İHA