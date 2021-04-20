Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz