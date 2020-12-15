Son dakika! ABD'nin yaptırım kararına tepkiler (3)
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Son dakika! ABD'nin yaptırım kararına tepkiler (3)

15.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:44
Son dakika! ABD'nin yaptırım kararına tepkiler (3)

Son dakika haberi: 'MİLLİ EGEMENLİĞİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ SARSILMAZDIR'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

'MİLLİ EGEMENLİĞİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ SARSILMAZDIR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD'nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır. Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır. Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin, Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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