İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos' açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edileceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos' açıklaması
28.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:31

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edileceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir. Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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