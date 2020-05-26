İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs açıklaması
26.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:28

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır" dedi.

Altun, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük' ilkesi hayata geçirilerek büyük bir mesafe katedilmiştir" dedi.

'TAVİZ VERMEDEN SÜRMEKTEDİR'Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetleri döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşümün, milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil ettiğini belirterek, "Bugün demokrasimizi, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, değerlerimize saldıran, bizleri vesayet odaklarının esareti altına almaya çalışan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele güvenlik araçlarıyla ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden sürmektedir. Ne yazık ki terör suçunu, bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar, ne milletin verdiği bu yüz yıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye idealine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir. Bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir. Terör, cinayet, seçilmiş iradeye darbe ve benzeri suçlar, Türkiye gibi dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de tavizsiz şekilde cezalandırılmaktadır. Türkiye de bu suçları işleyenler bağımsız mahkemelerce yargılanmış, modern devlet olmanın gereği yapılmıştır" ifadelerini kullandı.'YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN ÖZGÜRLÜKLER'"Evrensel hukuk kuralları herkesin bildiği ve gelişmiş demokrasilerin kabul ettiği üzere; terörü, şiddeti, darbeleri ve insan hayatına kıymayı kesinlikle meşru göremez" diyen Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye de bugüne kadar karşılaştığı en zorlu sınavlarda dahi titiz davranmış ve evrensel hukuk gözetilmiştir. Devletimiz 'basın özgürlüğü' adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir. Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside; darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir? Hangi evrensel hukuk bu suçları mazur görür? Hangi ülkede bu suçları işleyenler elini kolunu sallayıp serbestçe çalışmaya devam edebilir? Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız! 27 Nisan'ı unutmadık unutturmayacağız! 28 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız! 12 Eylül'ü unutmadık unutturmayacağız! 12 Mart'ı unutmadık unutturmayacağız! 27 Mayıs'ı unutmadık unutturmayacağız! Yaşasın Demokrasi! Yaşasın Özgürlükler!"


Kaynak: DHA

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