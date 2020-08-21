İletişim Başkanı Altun: Bugün bir müjdemiz var İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bugün bir müjdemiz var" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bugün bir müjdemiz var" dedi. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüşürken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz, sevinçte biriz, hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA